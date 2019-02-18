Müsiad Şırnak Temsilciliğinden Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Ziyaret
33 dakika önce
MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu'nu ziyaret etti.
MÜSİAD Şırnak
Temsilcisi Yusuf Bilin, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu'nu ziyaret etti.
Bilin, ziyaretinde, Şırnak'ta istihdam alanları oluşturmak için MÜSİAD olarak çalışma yaptıklarını belirterek, köy kent ayrımı yapılmaksızın herkesi Şırnak'a hizmet sunmaya davet ettiğini söyledi.
Bu kapsamda bu ziyaret ile esnaf ve sanatkarların sorunları ile ilgili de istişarelerde bulunduklarını dile getiren Bilin, görüşmenin son derece olumlu geçtiğini aktardı.
Haşimoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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