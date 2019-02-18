Son Dakika Haberleri: Müsiad Şırnak Temsilciliğinden Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Ziyaret

Müsiad Şırnak Temsilciliğinden Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Ziyaret

33 dakika önce

MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu'nu ziyaret etti.

Müsiad Şırnak Temsilciliğinden Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Ziyaret, System.String[]
MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu'nu ziyaret etti.

Bilin, ziyaretinde, Şırnak'ta istihdam alanları oluşturmak için MÜSİAD olarak çalışma yaptıklarını belirterek, köy kent ayrımı yapılmaksızın herkesi Şırnak'a hizmet sunmaya davet ettiğini söyledi.

Bu kapsamda bu ziyaret ile esnaf ve sanatkarların sorunları ile ilgili de istişarelerde bulunduklarını dile getiren Bilin, görüşmenin son derece olumlu geçtiğini aktardı.

Haşimoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Şırnak, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kültür Sanat
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