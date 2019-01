Müsiad Şube Başkanı Çelenk Güven Tazeledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulda mevcut Başkan Mehmet Çelenk oy birliğiyle yeniden seçildi.MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin dernek binasında düzenlenen Genel Kurula, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu , Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, kadim başkanlar ve MÜSİAD üyeleri katıldı.Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede mevcut Başkan Mehmet Çelenk güven tazeledi.Kollar sıvandı, MÜSİAD'da yeni dönemYeniden Başkan seçilen Mehmet Çelenk, " Yeni umutlarla girdiğimiz 2019 yılının ilk günlerinde gerçekleştirdiğimiz 23. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çelenk, "Yeni dönemde daha güçlü geleceğiz. Küresel bir marka olarak ilerlediğimiz bu yolda, gücümüzü siz değerli üyelerimiz ve dostlarımızın gayret ve desteğinden alıyoruz" şeklinde konuştu."Dünyanın en yaygın STK 'sıyız"Çelenk konuşmasında, " Dünyanın en yaygın STK'sıyız, diyoruz ama bunu öyle süslü püslü dursun diye söylemiyoruz, bu payenin altını doldurmak için de var gücümüzle çalışıyor, iş insanlarını bünyemize katmaya ve büyümeye devam ediyoruz" İfadelerini kullandı.Çelenk, "Omzumuza yüklenen bu zor görevi şahsım ve yönetim kurulum için bir şeref, bir onur addediyorum. Önceki yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma çok zor koşullarda vermiş oldukları emek, yürek ve maddi manevi her türlü destek için huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi. Milletvekili Erdoğan ise, "MÜSİAD 1990'larda bir avuç cesur adamın bir araya gelerek helal kazancı vizyonu haline getirip, işadamlarımızı dünya pazarıyla buluşturmayı hedefleyen ve kazancını yükseltmek için her yolu mübah görmeyen, medine pazarına göre ticaretini yapan çok önemli bir kuruluştur" ifadelerine yer verdi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, bir zamanlar MÜSİAD'da hizmet ettiğini belirterek, MUSİAD'taki hizmetlerinin her anından zevk duyduğunu dile getirdi.Divan Başkanlığı yapan Kadim Başkan Sadullah Tayşi ise, "23. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz, Çok şükür bu zamana kadar hiçbir kurulumuzda sorun yaşamadık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.Programda, geçmiş dönem Yönetim Kurulunda bulunanlara, Genç MÜSİAD'dan ana kademeye geçenlere ve yeni üyelere de plaket verildi. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin Adına ise MÜSİAD Gaziantep hatıra ormanına 10 adet fidan dikildi ve plaket verildi. - GAZİANTEP