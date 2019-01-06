Son Dakika Haberleri: Müsiad Şube Başkanı Çelenk Güven Tazeledi

Müsiad Şube Başkanı Çelenk Güven Tazeledi

43 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi 23. Olağan Genel Kurulunda Mehmet Çelenk, yeniden başkanlığa seçildi.

Müsiad Şube Başkanı Çelenk Güven Tazeledi, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi 23. Olağan Genel Kurulunda Mehmet Çelenk, yeniden başkanlığa seçildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üyelerin geniş katılım sağladıkları genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Çelenk, güven tazeledi.

Milletvekili Erdoğan, konuşmasında, MÜSİAD'ın Türk iş insanlarını dünya pazarıyla buluşturmayı hedefleyen çok önemli bir kuruluş olduğunu kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da geçmişte kendisinin de MÜSİAD'da hizmet ettiğini aktardı.

Çelenk ise yeni dönemde daha güçlü bir şekilde geleceklerini belirtti.

İş insanlarını bünyelerine katmaya ve büyümeye devam ettiklerini kaydeden Çelenk, "Omzumuza yüklenen bu zor görevi şahsım ve yönetim kurulum için bir şeref, bir onur addediyorum. Önceki yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma çok zor koşullarda vermiş oldukları emek, yürek ve maddi, manevi her türlü destek için huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine, Genç MÜSİAD'dan ana kademeye geçenlere ve yeni üyelere plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Mehmet Çelenk, Gaziantep, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:53:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müsiad Şube Başkanı Çelenk Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]