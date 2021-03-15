MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü - Son Dakika

MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü

15.03.2021 15:22
MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın katılımı ile gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen MÜSİD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya ve ülke ekonomisinin gelişimi için yönetimi ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, kongreye katılım...

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın katılımı ile gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen MÜSİD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya ve ülke ekonomisinin gelişimi için yönetimi ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini söyleyerek, kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

10 Mart'ta gerçekleştirilen 21. Olağan Genel Kurul'da yeniden MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz, genel kurulu değerlendirerek katılanlara teşekkür etti. Türkiye'de 89 Şube, dünya da ise 95 ülkede 225 irtibat noktasıyla güçlü bir ticaret ve yatırım ağı olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Poyraz, gerçekleşen genel kurullarının hayırlar getirmesini temenni etti.

Malatya'da iş dünyasına yapılan katkıların artarak devam etmesini de temenni eden Poyraz, genel kurulda kendilerini yalnız bırakmayan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a da minnettar olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Malatya'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD'ın kongresinde bizleri yalnız bırakmayan genel başkanımızın yanı sıra, Vali Yardımcımız Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Yusuf Aksaç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede, MÜSİAD Milli Paydaşlar ve Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Tahir Tuluk, MÜSİAD Yerel Bölge Sorumlusu Ahmet Yüksel, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, TSO Başkan Vekili Mehmet Gündüz, Ticaret Borsa Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ile Elazığ, Gaziantep ve Hatay Şube Başkan ve yönetimlerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - MALATYA

MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 15:49:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD Şube Başkanı Poyraz'dan genel kurul teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei