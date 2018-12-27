Son Dakika Haberleri: Müsiad'ta 25 Aralık Gecesi

Müsiad'ta 25 Aralık Gecesi

26 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD'ta 'Şehrin Yapısı ve Dış Etkenler' etkenler konulu seminer düzenlendi.

Müsiad'ta 25 Aralık Gecesi, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD'ta 'Şehrin Yapısı ve Dış Etkenler' etkenler konulu seminer düzenlendi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesinde gerçekleşen etkinliğe Gaziantepli yazar Asım Mıhçıoğlu konuşmacı olarak katıldı. 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve üyeler katıldı. Yazar Mıhçıoğlu, katılımcılara Gaziantep'in tarihi ve kültürel geçmiş ile ilgili önemli bilgiler verdi. Mıhçıoğlu, Gaziantep'in önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Gaziantep çok önemli bir yer. Antep'e hakim olan bir adam Ortadoğu'nun yarsına hakim olur. İpekyolu var kültürü var ayrıca stratejik önemi var" dedi.

Amerikalıların Türkiye'de 2 üniversite açtığını ve bunlardan birisinin Gaziantep'te olduğunu söyleyen Gaziantepli yazar, "Bir millete size aidiyet duyurmak için bazı şeyler yapmanız gerekir. Amerikalılar bu işi çok iyi biliyor. Birincisi o insanın sağlığına sıhhatine bakmanız gerekir. İkincisi eğitim vermelisiniz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 'Şehrin Yapısı ve Dış Etkenler' konulu konferansta Gaziantep'in tarihi ile ilgili fotoğraflar ile sunum yapıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Gaziantep, Aralık, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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