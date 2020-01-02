MÜSİAD'ta Konya'nın 2020 projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD'ta Konya'nın 2020 projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika

MÜSİAD'ta Konya'nın 2020 projeleri masaya yatırıldı

7 saat önce

Konya iş dünyasının sivil toplum örgütleri, yeni yılın ilk çalışma saatlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinde bir araya gelerek, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020...

MÜSİAD'ta Konya'nın 2020 projeleri masaya yatırıldı, System.String[]

Konya iş dünyasının sivil toplum örgütleri, yeni yılın ilk çalışma saatlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinde bir araya gelerek, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.


MÜSİAD Konya Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, "Konya iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, zaman zaman bir araya gelerek, şehrimizin ve ülkemizin güncel konularını değerlendiriyoruz. Bu yılın ilk toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'i ve Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı Bey'i misafir ederek, Konya'mızın 2020 projelerini masaya yatırdık, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için nelerin yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "MÜSİAD Konya şubemizin ev sahipliğinde AK Parti İl Başkanımız, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası başkanlarımız ile iş adamları dernek, vakıf ve birlik başkanlarımızla 2019 yılını değerlendirerek 2020 projelerini istişare ettik. Şehrimiz için bereketli geçen 2019 yılının ardından 2020 yılında da çok önemli yatırımları iş dünyamızla birlikte hayata geçireceğiz. Konyalı iş insanlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz her zaman Konya'mızın, insanımızın ve ülkemizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Konyamız, 2 milyar dolar civarında ihracatıyla, dev belediyecilik yatırımlarıyla, dünya çapında etkinliklere ev sahipliği ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor. Bunda iş dünyamızın büyük katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, TOBB Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, KOMÜT Başkanı Adem Bulut, ASRİAD Başkanı Mustafa Balta, DERSİAD Başkanı Musa Özkan, GİV Başkanı Fatih Ceylan, İpekyolu Derneği Başkanı Tahir Şahin, KONSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, TÜMSİAD Başkanı Ahmet Şerce, TÜRSİAD Başkanı Mahmut Çınar, KONTİMDER Başkanı Ahmet Yasin Bilen, Ekonomi Kulübü Başkanı Osman Bağcı ve SELSİAD Başkan Yardımcısı Kemal Türkoğlu katıldı. - KONYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Uğur İbrahim Altay, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendini müdür olarak atayan başkan, şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu

Son Dakika Haberleri
20:21 Gaziantepliler milli piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika
20:18 İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
20:17 Eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜSİAD'ta Konya'nın 2020 projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]