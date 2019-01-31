Müsiad'tan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurul ile MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanlığına seçilen İsmail Tosun ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

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