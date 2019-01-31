Son Dakika Haberleri: Müsiad'tan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

Müsiad'tan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Müsiad'tan Başkan Saraçoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurul ile MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanlığına seçilen İsmail Tosun ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, İsmail Tosun, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kütahya, Güncel
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