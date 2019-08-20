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MÜSİAD'tan MASKİ Genel Müdürü Karataş'a ziyaret

47 dakika önce

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD'tan MASKİ Genel Müdürü Karataş'a ziyaret, System.String[]
MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak söz alan MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, "Malatya'da birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çok önemli görevlerde bulunan Mehmet Yaşar Karataş beyefendinin güçlü bilgi birikimiyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevini de en iyi şekilde yerine getireceği kanaatindeyiz" dedi.

MÜSİAD olarak vatandaşın hizmet alma noktasında beklentilerinin takipçisi olacaklarını ifade eden Poyraz, "İlimizin sınırları içerisinde su ve kanalizasyon çalışması yapmak, vatandaşa hizmet götürmek zordur. Ancak bir belediyenin asil görevlerinden biridir. Artan yerleşim alanlarını düşündüğümüzde daima dinamik olmak gerekiyor. Altyapı için kullanılacak araç ve gereçleri, çağın teknolojisine uygun, ihtiyaçları asgari karşılayabilen milli unsurlardan oluşan ürünlerden olması beklentimizdir. Genel Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"Beraber güzel işler yapacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Karataş ise "MÜSİAD Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerine güzel temennileri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu temenni ve önerileri doğrultusunda bizlerde sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sizlerle beraber memleketimize güzel işler yapmanın gayretindeyiz" diye konuştu. - MALATYA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Malatya, Karataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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