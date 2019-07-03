Son Dakika Haberleri: MÜSİAD'tan tarıma 10 yıllık plan önerisi
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MÜSİAD'tan tarıma 10 yıllık plan önerisi

24 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarım sektörüne yönelik, arazi toplulaştırması, verimlilik, kenevir üretimi ve birçok projeyi gündeme taşırken, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için en az 10 yıllık bir planlama önerisinde bulunuyor.

MÜSİAD'tan tarıma 10 yıllık plan önerisi, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarım sektörüne yönelik, arazi toplulaştırması, verimlilik, kenevir üretimi ve birçok projeyi gündeme taşırken, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için en az 10 yıllık bir planlama önerisinde bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 
Kenevir, Ekonomi
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