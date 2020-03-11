MÜSİAD Tecrübe Paylaşım Toplantısı - Son Dakika

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 'Tecrübe Paylaşım Toplantısının' konuğu, Göksu Global Genel Müdürü Mehmet Ali Göksu oldu. Göksu, marka yönetimi üzerine gençlerle tecrübelerini paylaştı.



Genç MÜSİAD Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, 'MÜSİAD'ın 2020 yılı Markalaşma yılı olacak' söylemiyle harekete geçerek, sektörde kendini kanıtlamış isimleri üyelerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, Göksu Global Genel Müdürü Mehmet Ali Göksu'nun da bu isimlerden biri olduğunu belirtti. Projeleri 4 ana grupta değerlendirdiklerini ifade eden Yıldız, 5-15 yaş grubu için ayrı projeler, 15-18 yaş grubu lise öğrencileri için ayrı projeler, 18-24 yaş arasında üniversite öğrencileri için ayrı projeler, 24-30 yaş arasında kişiler için ayrı projeler ürettiklerini söyledi. Söz konusu projelerin, eğitim akademi ve teknik geziler başlıklarının ana temasında "geleceğin iş adamlarını yetiştirmek" olduğunu vurgulayan Yıldız, bu yetiştirme safhasındaki en büyük projenin başlarında Tecrübe Paylaşım Toplantıları olduğunu ifade etti.



"En büyük eksiklik sevgi eksikliği"



Bu kapsamda MÜSİAD Antalya Şube binasında gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Toplantısının konuğu olan Mehmet Ali Göksu, marka yönetimi üzerine gençlerle tecrübelerini paylaştı. Kişinin öncelikle yaptığı işi sevmesinin markayı yönetmenin ve başarıya ulaşmanın kilit unsuru olduğunu, marka yönetimine farklı açılardan bakılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Göksu, en büyük eksikliğin sevgi eksikliği, sevgiyi yanlış yorumlamak veya tarifini yanlış yapmak olduğunu söyledi. Göksu, "İşin bu kısmını çözdüğümüz zaman her şeyin yönetimini sağlıklı yürütebilirsiniz. Bir işi yapmaya başladığımızda ilk hedefimiz ne kadar para kazanacağımız değil, neyi daha çok sevdiğimize karar vermek olmalı" dedi.



"Neyi sevdiğimizi sorgulamalıyız"



İnsanların bir şey yaparken faydayı esas aldığını, insanlık yararına bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu da işaret eden Mehmet Ali Göksu, işini sevmeyen insanın buna ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Göksu, "Bir insan düşünün içinde müzik yapma arzusu olsun ama anne ve babası mühendi veya doktor olmasını istediği için bu meslekten birine yönelsin. Hayatı boyunca kapalı bir kutunun içinde yaşar. İnsanlığın problemini çözecek bir şey üretemez. Bugün alanında başarılı insanlara bakın hepsi işini seven insanlardır. Dolayısıyla bir işe girişmeden önce ben ne yapabilirim, ben neyi seviyorum sorularını kendimize sormalıyız ancak ve ancak sevdiğiniz işi yaparsanız marka olursunuz" diye konuştu. - ANTALYA