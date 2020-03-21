MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel etkilerinin tüm ekonomi aktörlerinin topyekün bir mücadele içinde bulunmasını zorunlu kıldığını belirtti.

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel etkilerinin tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi aktörlerinin topyekün bir mücadele içinde bulunmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, ? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının salgının ekonomik etkilerine karşı tedbirler aldığını, faiz indirimi kararı verdiğini belirtti.

Para politikasına yönelik alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle mali bir paketle desteklendiğini vurgulayan Kaan, şunları ifade etti:

"İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekün bir mücadele içinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirlerin kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmak gerektiği belirterek şunları kaydetti:

"En olumlu senaryoda bile küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız."

"Bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağız"

En büyük üreticiden en küçük tüketime varana değin bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehlerine çevirmeyi başaracaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Kaan, 30 doların altına gerileyen petrol fiyatlarının enerji faturalarının yükünü hafifleterek bu zorlu süreçte ellerini güçlendireceğini bildirdi.

Kaan, hem para hem de maliye politikasına yönelik alınan kararların reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifleteceğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"?Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Ekonomi, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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