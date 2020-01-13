MÜSİAD Türk-Arap iş adamları ticari buluşmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel MÜSİAD Türk-Arap iş adamları ticari buluşmaları - Son Dakika

MÜSİAD Türk-Arap iş adamları ticari buluşmaları

12 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nin düzenlediği ticari buluşmaları programında Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nin düzenlediği ticari buluşmaları programında Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yılda en büyük temennisinin dünya barışı, huzur, mutluluk ve sağlık olduğunu söyledi.

Bunun için bir sahabe ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, yalnızca ekonomik gücün yeterli olmadığını belirtti.

Hz. Peygamber'in veda hutbesinin en önemli ilham kaynakları olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Siyahın beyaza, acemin Arap'a üstünlüğü yoktur, üstünlük takvadadır diyor. Bizim medeniyetimizde komşusu açken tok yatan bizden değildir. Veren el, alan elden üstündür. Batı medeniyeti bunu anlayamadığı, bilemediği için bir şehre 500 bin misafir nasıl gelir ve nasıl birlikte yaşanır bunu hayal dahi edemiyorlar. Türkiye, bütün dünyaya nasıl insani ve vicdani bir bakışla sorunları çözebilen bir ülke olduğunu ve lideri olduğunu göstermiştir. Bütün dünya bu modeli konuşuyor. Nedir bu model? Yaşam, vahdet ve çokluk içerisinde birlik modelidir. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir çocuğun tüyüne, bir annemiz zarar görmesin diye çok büyük gayret gösterdik."

Bir hayatın bile kararmaması için her alanda önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Şahin, "Amerika'nın dahi seçim beyannamesine koyduğu fakat başaramadığı bir modeldir Türkiye'nin sağlık sistemi. Doğan her çocuk 18 yaşına kadar devletin şemsiyesi altındadır. Bu dönüşüme Suriyeli çocuklarımızı da dahil ettik" dedi.

Şahin, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe çok iyi olduğunu, Suriyelilerin de bölgede kadın ayakkabı tasarımlarıyla piyasaya girdiklerini ve şimdi bu iş birliğiyle sektörde çok daha güçlü olduklarını belirterek, "Birlikten kuvvet doğar anlayışını bütün dünyaya gösterebiliriz. Ortaklıklarımızı çoğaltıp bölge ve dünya barışına çok farklı bir bakış ortaya koyabiliriz. Taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz." diye konuştu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de Gaziantep'in sanayi kenti ve üretim merkezi olduğunu dile getirerek, "İş insanlarının arayıp da bulamayacağı bir yerdir Gaziantep. Hepimiz bu coğrafyada çok büyük sıkıntılar çektik. Gelinen noktada Suriye ve Irak'taki problemlerin sonuna geldik gibi, ışık görünüyor. Biz burada Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza bastık. İnşallah bu bölgenin yeniden yapılandırma sürecinde onlar bize ev sahipliği yapacaklar. Birlikte imar ve iskan edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Türk-Arap iş adamları ticari buluşmaları

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:41 Kaynak: AA
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