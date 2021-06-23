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MÜSİAD, Türk iş insanlarına Güney Afrika'daki yatırım fırsatlarını anlattı - Son Dakika

MÜSİAD, Türk iş insanlarına Güney Afrika'daki yatırım fırsatlarını anlattı

23.06.2021 00:09
MÜSİAD, Türk iş insanlarına Güney Afrika'daki yatırım fırsatlarını anlattı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şubesi tarafından düzenlenen çevrim içi panelde, Türk iş insanlarına Güney Afrika'daki yatırım fırsatları tanıtıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şubesi tarafından düzenlenen çevrim içi panelde, Türk iş insanlarına Güney Afrika'daki yatırım fırsatları tanıtıldı.

MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Abubekir Salim'in moderatörlüğündeki "Güney Afrika'daki Turizm Yatırımları ve Ticaret" isimli panele, Turizm Bakanlığında Turizm Yatırım Koordinatörlüğü Direktörü Kenneth Siphelelo Hlela ile Bakanlıkta Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Pazarlama ve Tanıtım Direktörü Sadık Dindar da konuşmacı olarak katıldı.

Salim, açılış konuşmasında, Güney Afrika'daki ciddi yatırım fırsatlarının Türk iş insanlarına tanıtılmasının önemine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi iki ülke arasında karşılıklı seyahatlerdeki ciddi artışa dikkati çeken Salim, bu durumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de yansıdığını kaydetti.

Salim, Kovid-19 sonrası dönemde, gerek turizm gerekse ticaret alanında Türkler ile Güney Afrikalılar arasındaki ilişkinin daha da gelişeceğine inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Güney Afrika'da turizm yatırımı fırsatları

Hlela ise turizmi sadece konaklama hizmeti sunan bir sektör değil bir sistem olarak gördüklerini söyledi.

Ülkenin sahip olduğu uluslararası havalimanları ve tedarik sistemiyle, turizm alanında yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Hlela, Güney Afrika'nın kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi alanlarında büyük potansiyeller barındırdığına dikkati çekti.

Hlela, turizmin bir nihai sonuç olduğuna değinerek, bu alanda yatırım yaparken diğer birçok sektörle ilişki geliştirme fırsatı olduğunu belirtti.

Güney Afrika'da turistik konaklama alanında üç yıldızlı otellerin ihmal edildiğini düşündüğünü ifade eden Hlela, "Özellikle üç yıldızlı otel zincirleri kurmak suretiyle bir açılım kaydedilebilir." dedi.

Hlela, Güney Afrika'nın vergilendirmeden finansmana kadar birçok alanda gelişmiş bir altyapıya sahip olduğuna değinerek, hükümetin yatırımcıyı korumaya yönelik yaklaşım yürüttüğünü kaydetti.

Dindar da Güney Afrika'nın özellikle turizm alanında Türk yatırımcılar için oldukça cazip bir yatırım merkezi olduğunu belirtti.

Güney Afrika'yı ziyaret edecek Türklerin ülkeyi çok seveceğine inandığını dile getiren Dindar, "Güney Afrika insanı o kadar dost canlısı ki kendinizi yol tarifi sorduğunuz kişinin sofrasında bulabilirsiniz." diye konuştu.

Güney Afrika'nın safari ve deniz turizmi başta olmak turistler için çok fazla seçenek barındırdığını anlatan Dindar, ülkenin önde gelen turistik bölgelerinden Kruger Milli Parkı ile Güney Afrika'nın gözde sahil bölgelerini video sunumuyla tanıttı.

Yüzölçümü bakımından Belçika büyüklüğündeki Krugger Milli Parkı'nın, turistlere oldukça uygun maliyetli bir safari deneyimi sunduğunu belirten Dindar, 41 mavi bayraklı plaja ev sahipliği yapan Güney Afrika'nın deniz turizmi açısından da çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu kaydetti.

Dindar, ülkenin doğal güzelliklerinin yanında Afrika'nın farklı kültürlerinin keşfedilebileceği çok sayıda müzeye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Güney Afrika, Yatırım, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD, Türk iş insanlarına Güney Afrika'daki yatırım fırsatlarını anlattı - Son Dakika


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