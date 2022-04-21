MÜSİAD, Türk ve İngiliz iş insanlarını bir araya getirdi - Son Dakika

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiltere ve Türkiye arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine Kovid-19 salgınına rağmen geçen sene ulaşıldığını belirterek artık hem ekonomide hem de turizmde yeni hedefler konulması gerektiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD), İngiltere'nin başkenti Londra'da bir iftar yemeği verildi. Türk ve İngiltere'deki Müslüman toplumun temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren davete Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Utku Atahan, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Islington Belediye Başkanı Troy Gallagher ve MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Sar da katıldı.

Büyükelçi Yalçın konuşmasında, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştiğini belirterek 2017'de konulan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine salgına rağmen geçen sene ulaşıldığını söyledi.

Artık yeni hedefler konulması gerektiğini kaydeden Yalçın, "Diğer bir hedefi de turizmde koyduk. En son salgın öncesindeki Türkiye'ye gelen turist sayısı İngiltere'den 2,6 milyondu. Salgın da bitti. Artık 'Hedefimiz 5 milyon turist olsun.' dedik. Daha dün bir turizm etkinliğinde birçok tur operatörü ile görüştüğümüzde herkes Türkiye bakımından çok heyecanlı, çok ümitli idi." dedi.

2021'de Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkenin İngiltere olduğunu işaret eden Yalçın, "Son dönemde İngiltere'nin Türkiye yatırımları da arttı. O yüzden yatırımlar olsun, turizm olsun, ihracat olsun, ticaret hacmi olsun bütün bu konularda İngiltere ilişkilerimiz çok iyi ilerliyor. Bunun da hem buradaki Türk toplumuna hem de Türkiye'nin ekonomisine ve kalkınmasına çok olumlu yansımaları oluyor." diye konuştu.

Yalçın, özellikle salgın dönemindeki Türk sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin birbirleriyle olan dayanışması karşısında büyük mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

"Gıda ithalatçılarını ürünlerini Türkiye'den temin etmeye çağırıyoruz"

MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması ve Brexit'ten sonra Türkiye'nin İngiltere için çok stratejik bir konumda olduğunu söyledi.

İngiltere'nin gıda maddelerinin yüzde 52'sini ithal ettiğini aktaran Demir, "Bunun büyük kısmı, Avrupa Birliği'ndendi. Brexit, gümrükteki sınırlamalar ve tarifeler nedeniyle Türkiye, İngiliz ticareti için stratejik olarak çok önemli ve hayati. Bu nedenle başta tüm gıda ithalatçılarını ürünlerini Türkiye'den temin etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Mülteciler veya mazlumlar konusunda çifte standart yapamayız"

MÜSİAD İngiltere Başkan Yardımcısı Türkan Akbaş, yaptığı konuşmada, ramazanın yoksul, evsiz veya sığınmacıların verdikleri mücadeleyi hatırlattığını belirterek " Yemen, Afganistan, Suriye'de yerinden edilenlerin, zulüm görenlerin acılarını ve şimdi de Ukraynalıların Avrupa'daki durumunu nasıl unutabiliriz? Ukrayna için gözyaşı dökerken Filistinlilere, Uygurlara, Arakanlılara, Keşmirlilere ve dünyanın dört bir yanındaki diğer halklara yönelik uzun süreli zulme ve baskıya göz yummamalıyız. Mülteciler veya mazlumlar söz konusu olduğunda çifte standart yapamayız." diye konuştu