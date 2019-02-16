Müsiad Türkiye İstişare Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "Katma değerli ürün üretmediğimiz sürece bu ülkede hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracata ulaşma şansımız yok." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "Katma değerli ürün üretmediğimiz sürece bu ülkede hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracata ulaşma şansımız yok." dedi.



Bostan, MÜSİAD Tekstil ve Deri Sektör Kurulunca Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen "Tekstil ve Deri'de Geleceği Planlamak" temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşması için, katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin önemine dikkati çekti.



"Katma değerli ürün üretmediğimiz sürece bu ülkede hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracata ulaşma şansımız yok." diyen Bostan, hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için "yeni bir şarkı" söylemek gerektiğini belirtti.



Bostan, üretimde "yerli ve millilik" konusunda herkesin şapkasını önüne alıp iyice düşünmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin genç ve çalışkan yapısına değinen Bostan, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin dört bir yanı girişimci ruha sahip. Bu girişimcilik ve bakış açımızla daha hızlı yol kat etmemiz için, artık bundan sonra sadece üreten, sadece de ham maddeyi üreten değil, bunu ürüne dönüştüren, dönüştürdüğü ürünü katma değerli hale getiren, tasarlayan, dünya markası olan ve farkındalık yaratacak, dünyada söz sahibi olacak sektörler haline gelmemiz lazım. Dünya üzerinde 222 noktada temsilciliğimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Buyurun gelin. Firmalarımızı dünyaya açmakla alakalı hazırız. Her geçen gün daha fazla noktaya ulaşma arzusundayız. Çünkü ihracat bizim için çok önemli. İhraç edebileceğimiz, dünya pazarında rekabetçi olabileceğimiz ürünler ortaya çıkarmamız lazım."



"Bu toplantılar iyi bir başlangıç olur"



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraş'ın aldığı tüm teşvikleri en iyi şekilde değerlendiren, yoğun şekilde reel sektöre yatırım yapan bir şehir olduğunu belirtti.



Tekstil ve deri sektöründe Kahramanmaraş'ın geçmişine dikkati çeken Erkoç, "Kahramanmaraş, pamuk ipliği ve çiftçiliğinden başlayarak dünyanın en güzel konfeksiyon ürünlerinin hazırlandığı kent haline geldi. Kahramanmaraş'ta birçok önemli markanın ürünlerinin dikimi gerçekleştiriliyor. Ama deri sektöründe bu böyle olmadı, Kahramanmaraş 50 yıl önce daha öndeydi. İnşallah bu toplantılar iyi bir başlangıç olur ve yeni ufuklara yol açar." ifadesini kullandı.



MÜSİAD Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şahin ile MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantı, iş insanları Mehmet Emin Gümüştepe, Murat Şimşek, Recep Palamut ve Rabia Yalçın'ın sektörlerine ilişkin sunumlarıyla devam etti.

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