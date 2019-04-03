Müsiad UK'dan 40 İş İnsanıyla Türkiye'ye Yatırım Gezisi

İNGİLTERE'deki Bangladeşli iş insanlarından oluşan 101 Club üyeleri, MÜSİAD UK tarafından yatırım gezisi kapsamında 24-28 Nisan arasında Türkiye
'yi ziyaret edecek. Yaklaşık 40 iş insanı 4 gün boyunca iş görüşmeleri, toplantılar, fabrika ziyaretleri yaparak yatırım ve ticaret fırsatları hakkında bilgi sahibi olacak. Türkiye ziyaretine katılacak olan iş insanlarının özellikle gayrimenkul, turizm, sağlık, eğitim, tekstil, gıda, enerji ve medya alanlarıyla ilgilendikleri duyuruldu.
İSTEYENLER İŞ İNSANLARI GEZİMİZE KATILABİLİR İstanbul
programına katılmak isteyen iş insanlarının kendilerine başvurmasını isteyen MUSİAD Birleşik Krallık
Başkanı Mustafa Demir
, "Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirlerini desteklemiş ve zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuşlardır. Kurum olarak ilişkileri giderek daha çok geliştirmeyi ve derinleştirmeyi ümit ediyoruz" dedi.