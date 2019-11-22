Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi'nce Sakarya'da düzenlenen "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" başladı.

Erenler ilçesindeki bir otelde yapılan zirveye 20 ülkeden büyükelçi, maslahatgüzar ve ticaret ateşeleri katılıyor.

MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, burada yaptığı konuşmada, Derneğin 11 bin üye ve 60 bine yakın işletmeyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan bir yapı olduğunu söyledi.

Yurt içinde 87, yurt dışında 225 farklı noktadaki teşkilat ağıyla Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın sivil toplum kuruluşu ve küresel sermaye platformu olduklarını belirten Bostan, bilişimden eğitime, enerjiden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

MÜSİAD'ın, Türk yatırımcıların yabancı ülkelerde faaliyet göstermesinde köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Bostan, yabancı ülkelerin önemli STK'leri ve önde gelen kurumlarıyla MoU (uzlaşı belgeleri) anlaşmaları imzalayarak ticari iş birliklerinin gelişmesine katkıda bulunduklarını anlattı.

Derneğin ulusal ve uluslararası ölçekte çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bostan, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2018 yılını Afrika Yılı ilan ettik ve birçok çalışmaya imza attık. 2019 yılını ise Asya-Pasifik ve Latin Amerika Yılı ilan ettik. Bu doğrultuda ülkemizin bu bölgelerle ticaret hacmini artırmayı planlıyoruz. Bu yıl içinde Kolombiya, Meksika, Malezya, Endonezya, Çin, Özbekistan, Hindistan ve Rusya'ya sektörel iş gezileri yapacağız. Avustralya Sidney ve Kazakistan şube açılışlarını da bu yıl içinde yapacağız."

"Arap coğrafyasının farklı bir yeri var"

Bostan, Arap dünyasına yönelik çalışmaların da hızla devam ettiğini belirterek, "Arap coğrafyasının, hem geçmişten gelen ortak yaşam tecrübemiz hem de aynı dinin mensupları olduğumuz için bizim nezdimizde farklı bir yeri var. Her şeyden öte konuya ümmet bilinciyle yaklaşıp kardeşlik temelli bir ilişki tesis etmeyi istiyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD'da kayıtlı 3 bin 500'e yakın "yabancı" diye nitelendirilen ancak kardeş ülke vatandaşlarının oluşturduğu şirketlerin bulunduğuna dikkati çeken Bostan, şunları kaydetti:

"Bu şirketler Türkiye'de çeşitli iş kollarında işler yapmaktadır. Türkiye'deki ekonomik şartlar, kanun, düzen intizam, yeni müşteri bulmaları ve network açarak dünyaya MÜSİAD sayesinde açılmaları için bir araya geldik ve o iş insanlarıyla beraber tecrübelerimizi paylaştık. Onların yaşadıkları sıkıntılara yoldaş olduk, yardımcı ve destek olduk. Bunları çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katılımcıları kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ilin birçok sektör ve iş kolunda faaliyet gösteren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcıların selamlama konuşması yaptığı zirvede, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun da yer aldı.

Zirve, yarın sona erecek.