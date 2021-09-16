MÜSİAD üye ve çalışanlarına e-ticaret ile e-ihracat sertifikası verildi - Son Dakika

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üye ve çalışanlarına yönelik e-ticaret, e-ihracat eğitimine katılan 24 kişiye sertifikaları teslim edildi.

MÜSİAD binasında düzenlenen törene Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir ve üyeler katıldı.

Törende konuşan, Yıldız, yeni bir dijital çağ yaşandığını, bu açıdan bu tür eğitimleri çok önemsediklerini söyledi.

Eğitimleri Muğla için büyük bir kazanç olarak gördüklerini belirten Yıldız, "İnşallah bu sertifikalarla birlikte arkadaşlarımız, kendi katkılarıyla işlerini geliştirip büyütecekler. Çağa uygun yaşamlarını sürdürecekler. Bu projede katkısı olan GEKA'ya özellikle teşekkür ediyoruz. Valimizin de büyük katkılarıyla bu proje uygulandı. MÜSİAD Muğla Şubesinin de işi organize eden yönetimine ve başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise, dijitalleşme ve kurumsallaşma konularında, firmaların rekabet gücünün arttırılmasının yolunun ajans tarafından verilen mali ve teknik destek programı kapsamında uygulandığını kaydetti.

Projenin salgın süresince çok ihtiyaç olduğunu dile getiren MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir ise e-ticaret, e-ihracat konularının yaklaşık 2040 veya 2050 yıllarda ulaşacağı seviyeye salgınla beraber bugünlerde ulaştıklarını ifade etti.

Çok hızlı bir süreçte ilerlediklerine işaret eden Demir, "O yüzden bizde üyelerimizi bu konuda eksik bırakmamak için bu şekilde bir proje hazırladık ve GEKA'nın onayına sunduk. Valimizin desteğiyle bu proje onaylandı. Güzel bir proje oldu. Hem katılımcılarımıza hem de GEKA'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 24 kişiye sertifikaları verildi.