MÜSİAD üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyorlar - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri iş yerlerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verip pandemi süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Başkan Pehlivan ve yönetimi sağlık sektöründe hizmet veren Oray Özel Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Gıda sektöründe hizmet veren Servet Güler'i ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Vefa Pehlivan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile ilgili gıda ve sağlık sektöründe yaşanan avantaj ve dezavantajlar değerlendirildi.

Yönetim daha sonra ise AK Parti 7. Olağan Kongresinde yeniden güven tazeleyerek görevine devam eden Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. - DÜZCE