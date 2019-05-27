Son Dakika Haberleri: MÜSİAD üyeleri sahurda buluştu

MÜSİAD üyeleri sahurda buluştu

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep ve Genç MÜSİAD Gaziantep üyesi aileler geleneksel hale dönüştürülen sahur programında buluştu.

MÜSİAD üyeleri sahurda buluştu, System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep ve Genç MÜSİAD Gaziantep üyesi aileler geleneksel hale dönüştürülen sahur programında buluştu.

Gaziantep'te MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyesi aileleri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen sahur programında bu yıl da bir araya geldiler. Teravih namazının ardından başlayan sahur programı, voleybol, basketbol ve okçuluk gibi sosyal aktivitelerle devam etti.

"Muhabbet, samimiyettir"

Programda konuşan MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "Muhabbet samimiyeti getirir. Biz muhabbetimizin artması temennisiyle üyelerimiz ve ailelerimize yönelik programlar düzenliyoruz. Bu yıl da 3.'sünü düzenlediğimiz geleneksel sahur programımızda üyelerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Sosyal etkinliklerimizi gerçekleştirdiğimiz bu programda manevi hazzı içtenlikle yaşadık. Biliyoruz ki Ramazan berekettir, birlik ve beraberliktir. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Yoğun ilgi ve alakalarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda sahur yemeği ile sona erdi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:04 Kaynak: İHA
Ekonomi
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