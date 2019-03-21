Son Dakika Haberleri: MÜSİAD üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı

MÜSİAD üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı

1 saat önce

KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerine destekler hakkında bilgi verdi.

MÜSİAD üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı, System.String[]
KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerine destekler hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:01 

Erkan Güngör, Bursa, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ekonomi
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