MÜSİAD üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı
1 saat önce
KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerine destekler hakkında bilgi verdi.
KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerine destekler hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:01
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