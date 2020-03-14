MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika Ekonomi

MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi tarafından üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

MÜSİAD üyelerine KVKK hakkında bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi tarafından üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor.


MÜSİAD Sosyal ve Ekonomik Altyapı Üst Kurulu Başkanı Av. Kerim Altıntaş tarafından Muğla MÜSİAD üyelerine 'Kişisel Verilerin korunması Kanunu' (KVKK) konusunda bilgiler aktarıldı.


MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir açılışta yaptığı konuşmada, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Yürürlüğe giriş tarihi olan 7 Ekim 2016'dan itibaren kanun kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar için pek çok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. 30 Haziran 2020 Tarihine kadar VERBİS sistemine KVKK kayıt olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde kanun 18. Maddesi uyarınca 20 bin TL'den 1 milyon 520 bin TL'ye kadar idari para cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL 'den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS' e kayıt olmak zorunludur. Kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu düzenlemeden etkileniyor" dedi.


MÜSİAD Sosyal ve Ekonomik Altyapı Üst Kurulu Başkanı Av. Kerim Altıntaş yaptığı sonumda 'Türkiye'de ve dünyada kişisel verilerin korunma süreci' 'Kişisel veri nedir', KVKK uyum süreci nasıl yönetilmelidir', 'VERBİS kayıt süreci nasıl yönetilmelidir', Veri minimizasyonu işletmelerde verimlilik ve iş akışlarında kolaylık sağlar mı', Veri güvenliği sağlamaya yönelik idari, hukuki tedbirler nelerdir' ve 'Veri sorumlusunun hapis cezası risklerini bertaraf edebilmesi mümkün mü' konularında bilgi aktardı.


Av. Altıntaş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun neden önemli olduğu hakkında yaptığı açıklamada, "6698 sayılı kanun gereğince bakkalına varana dek tüm işletmeler bu kanunun muhatabıdır. Bundan dolayı ciddi bir durum ile karşı karşıyayız. Cezalar fazlası ile bütçelerimizi etkileyecek durumda. Amacımız bu kanuna ilişkin farkındalığı sizin nezdinizde oluşturmak. Kişisel veriler olarak sayılan, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait isim, soy isim, numara, TC kimlik no, banka bilgileri ve her türlü özel bilgisini bulunduran, saklayan her firma kanuna uymakla yükümlüdür" dedi. - MUĞLA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Altıntaş, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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