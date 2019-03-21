MÜSİAD Üyelerini Bilgilendirmeye Devam Ediyor

KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör'ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Güngör MÜSİAD üyelerine, KOSGEB Destek ve Hizmetleri'ni anlattı. MÜSİAD Dernek Merkezi'nde düzenlenen toplantıya MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Mehmet Döngel ile birlikte çok sayıda MÜSİAD üyesi iş adamı katıldı.

"Üyelerimizin bilgilerini güncel tutmayı istiyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, düzenledikleri toplantılarla bilgileri güncel tutmayı hedeflediklerini söyledi. Alpay, "Devletimiz çeşitli kesimler için teşviklerini sunmaya devam ediyor. KOSGEB'de sürekli olarak sağladığı desteklerle iş dünyası için önemli kazanımlar sağlıyor. Üreticiyi, istihdamı ve yerli ürün kullanımını destekleyen KOSGEB'in çalışmalarını biz de takdirle karşılıyoruz" dedi.

Farklı konularda bilgilendirme toplantılarını devam ettirmek istediklerini de belirten Alpay, "Üyelerimizin ve çalışanlarının faaliyet ve ilgi alanlarına yönelik bilgilendirme toplantılarımızı yoğun bir şekilde düzenlemeye gayret ediyoruz. Kurumlarla sık sık bir araya gelmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde görev yapan büyükelçileri de burada ağırlayarak, yurtdışında faaliyet gösteren işadamlarımızı da, o ülkelerdeki iş olanakları hakkında bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

"KOBİ'lerimiz uluslararası rekabetin aktörü haline gelmeli"

KOSGEB Destek ve Hizmetleri konulu sunumuyla MÜSİAD üyeleriyle bir araya gelen KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör ise, KOSGEB'in ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Güngör, "Yeni vizyonumuzla teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ'lerimizi destekleyerek, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için yerli üretimi destekliyor, yüksek teknolojinin yerli KOBİ'lerimiz tarafından tabana yayılmasını istiyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimizle KOBİ'leri yönlendiriyor, onların ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları oluşturmaya çalışıyor ve KOBİ'lerimize düşük maliyetli finansman sağlıyoruz" dedi.

KOSGEB'den 10 adet destek programı

KOSGEB'in destek programları, finansman modelleri, laboratuvar hizmetleri ile bilgilendirme işbirliği ve projeler konusunda KOBİ'lere hizmet sunduğunu belirten Güngör, Ar-ge, teknolojik üretim ve yerlileşme, işletme geliştirme, büyüme , girişimcilik ve KOBİ finansman destekleri başlıklarında toplam 10 adet destek programı sunduklarını söyledi. Güngör, "KOBİ'lerimizin işlerini büyütecekleri, rekabet güçlerini ve markalaşma düzeylerini artıracak çeşitli destek ve teşvikler veriyoruz. İşbirliği destek programlarımızla KOBİ'lerin ortak çalışma kültürünü geliştirmelerini hedefliyoruz. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lerin; Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin edilmesi de destek programlarımız arasında" şeklinde konuştu.

Yeni girişimcilere ve teknolojik üretime destek

Yeni girişimcilere ve Ar-ge, inovasyon ile endüstriyel uygulamalar için de çeşitli destek programları sunduklarını söyleyen Güngör, "Yeni girişimcilere eğitimler ve çeşitli teşvikler vererek iş kurmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, bilim ve teknolojiye dayalı fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerimize de çeşitli destekler sunarak KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Tekno yatırım destek programımızla ülke ekonomisine katma değer sağlamak ve stratejik ürünlerin üretimine destek vererek ithalatı yüksek olan stratejik oranların yerlileştirilmesini, üretimde yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlamayı istiyoruz" dedi.

MÜSİAD üyelerinin sorularını da yanıtlayan KOSGEB Bursa Müdürü Erkan Güngör'e, programın sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay hediye takdim etti.