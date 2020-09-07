MÜSİAD Van Şubesi ile Si-Ser İşitme Cihazları arasında protokol imzalandı - Son Dakika

MÜSİAD Van Şubesi ile Si-Ser İşitme Cihazları arasında protokol imzalandı
Si-Ser İşitme Cihazları Van Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi arasında cihaz indirimi ve ücretsiz bakım protokolü imzalandı.
Si-Ser İşitme Cihazları Van Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi arasında cihaz indirimi ve ücretsiz bakım protokolü imzalandı.
Si-Ser İşitme Cihazları Van İl Temsilcisi Yılmaz Doğru ile MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan arasında imzalanan protokol gereği MÜSİAD üyeleri ve yakınları ücretsiz işitme testi yaptırabilecek. Doktorların önerdikleri cihazları yüzde 30 indirimle alabileceklerini ifade eden Şube Başkanı Bakan, "Ayrıca üyelerimiz ve yakınları bir yıl süresince pil değişimi ve cihaz bakımı servislerinden de ücretsiz faydalanacaklardır. Her iki tarafa da hayırlı olsun, sağlık getirsin" dedi. - VAN
Son Dakika İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtaran Kur'an kursu öğreticisi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu