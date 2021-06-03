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MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi - Son Dakika

MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi

03.06.2021 10:59
MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Bereket Sigorta Grubu arasında "tekafül sigortacılığı" olarak da bilinen katılım sigortacılığının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Bereket Sigorta Grubu arasında "tekafül sigortacılığı" olarak da bilinen katılım sigortacılığının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, tekafül sigortacılığının önemine işaret ederek, bu kavramın barındırdığı dayanışma kültürünün önemli olduğunu vurguladı. Tekafül sigortacılığının, yardımlaşma usulü ile yapılan karşılıklı bir sigorta türü olduğunu belirten Kaan, şunları söyledi:

"Buradaki amaç, bu sigortaya dahil olan kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanmasıdır. Nitekim bu sistemde klasik sigortadan farklı olarak, teberru sisteminde toplanan primler katkı olarak alınır ve bir havuzda toplanır. Bu birikmiş meblağ, hasar meydana gelirse mağdur olan poliçe sahibinin zararını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Bu nitelikleriyle tekafül sigortacılığının, Türkiye'de oldukça önemli bir alternatif risk yönetim sistemi olarak kullanılabilecek durumda olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 50 milyar dolar seviyesine ulaşan küresel tekafül varlıkları, tüm İslami finans varlıklar arasındaki payını ve önemini gün geçtikçe artırıyor. Bununla birlikte İslami finans ekosisteminin bir parçası olarak faizsiz finans enstrümanlarının yaygınlaştırılmasına dair vizyon ve misyonumuzla birlikte değerlendirildiğinde, tekafül sigortacılığına gösterdiğimiz ehemmiyeti artırmamız gerekiyor."

Kaan, başta katılım finans kuruluşlarının son yıllarda teşvik edilmesi ve devlet eliyle katılım bankalarının açılması ile Türkiye'de son yıllarda katılım finans sistemine dair yaşanan gelişmelerin tekafül sigortacılığının gelişimine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.

Bereket Sigorta Grubu ile imzalanan bu iş birliği protokolünün önemli bir farkındalık oluşturacağına inandıklarını ifade eden Kaan, "MÜSİAD üyesi firmalarımızın tekafül sigortacılığına yönelik farkındalıklarının artırılması, bu bağlamda Bereket Sigorta Grubu ürünlerine ilişkin duyuru ve tanıtımların yapılması ve söz konusu ürünlerin MÜSİAD üyeleri tarafından indirimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bu protokol ile birlikte İslami finans enstrümanlarının ülkemizdeki gelişimine ciddi bir fayda sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Katılım sigortacılığının toplumumuzda önemli bir karşılığı var"

Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik, Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör de "Gelişen ekonomik ve ticari koşullara uyumlu olarak dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan, hem ekonomik hem de dini açıdan temelleri bulunan, yardımlaşma ve paylaşmayı odağına alan katılım sigortacılığının, toplumumuzda önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güngör, dini gerekçelerle geleneksel sigorta ürünlerine mesafeli yaklaşanlar ve müteşebbisler için risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde dizayn edilen ürünleri ile katılım sigortacılığının her geçen gün geliştiğini söyledi.

Sektörde yüzde 5 oranında paya sahip katılım sigortacılığının geliştirilecek ürünler ile derinleşmesinin finansal piyasaların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Gelişmiş finansal altyapısı, genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve jeopolitik konumu ile Türkiye'yi 'global faizsiz finans merkezi' haline getirme hedefi ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlama vizyonu ile katılım finans ekosisteminin derinleşmesi ve katılım sigortacılığının tabana yayılması için MÜSİAD ile Bereket Sigorta Grubu arasında güçlü bir iş birliğinin adımları atılmıştır. Bu iş birliği protokolünün, katılım sigortacılığının gelişmesi ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesile ile bugün başlattığımız girişimin, başta güzel ülkemiz olmak üzere, ana sermayedarımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, sigortacılık sektörüne ve ülkemizin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından MÜSİAD üyelerine hayırlı olmasını temenni ederiz."

Katılım sigortacılığının gelişimi ve yaygınlaşması hedefleniyor

Verilen bilgiye göre, protokol ile tekafül sigortacılığının (katılım sigortacılığının) gelişimi ve yaygınlaşması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, Bereket Sigorta Grubu'na ait tüm sigorta ürünlerinin MÜSİAD üyelerine tanıtılması, bu alanda farklı kampanyalar ile üyelere özel fırsatlar oluşturulması planlanıyor.

Protokol kapsamında Bereket Sigorta tarafından düzenlenen ferdi kaza sigorta poliçesi, Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik, Bereket Tekafül Genel Müdürü Güngör tarafından MÜSİAD Genel Başkan Kaan'a verildi.

MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi
MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi
MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi
MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi
MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sigorta, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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