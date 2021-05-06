MÜSİAD ve TÜRES'ten yeme-içme sektörü çalışanlarına kumanya desteği - Son Dakika

MÜSİAD ve TÜRES'ten yeme-içme sektörü çalışanlarına kumanya desteği

06.05.2021 15:23
MÜSİAD ve TÜRES'ten yeme-içme sektörü çalışanlarına kumanya desteği, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) arasında yeme-içme sektörü çalışanlarına kumanya yardımı yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) arasında yeme-içme sektörü çalışanlarına kumanya yardımı yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin törene MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl katıldı.

Protokol kapsamında MÜSİAD'ın belirleyeceği sayıda kumanya paketi, TÜRES tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi sektör çalışanlarına dağıtılacak.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, salgın nedeniyle yeme-içme sektöründe yaşanan sıkıntılara değinerek, "Bu sektörde çalışan ve iş yerleri kapalı olduğu için maddi zorluklarla mücadele eden kardeşlerimizin ihtiyaçlarının en azından bir kısmını karşılayabilmek için başlattığımız kumanya yardımı projesini, elimizden geldiğince genişleterek mümkün olduğunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaan, bu zorlu süreci atlatana kadar imkanı olanların, sıkıntılı vatandaşlara yardım etmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD olarak sürecin en başından beri yürüttükleri kampanyaların, zor durumdaki insanlara bir nebze de olsa nefes aldırdığını gördüklerini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Bunu gördüğümüz için üyelerimiz ve dostlarımız aracılığıyla benzer yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu dönemi ancak birlik içinde, beraber hareket ederek atlatabileceğimize inanıyoruz. TÜRES ile iş birliğimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz kumanya desteği projesini de bu çerçevede son derece kıymetli buluyoruz ve diğer STK'lara örnek olmasıyla da daha fazla genişlemesini ve yaygınlaşmasını diliyoruz."

"Sektörü desteklerle ayakta tutmalıyız"

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de salgından en çok etkilenen sektörler arasında yeme-içmenin geldiğini, bu nedenle sektörün ayakta kalması için desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sektörde hem işverenlerin hem de çalışanların neredeyse bir yıldır doğru dürüst gelir elde edemediğini aktaran Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MÜSİAD ile bu doğrultuda yaptığımız iş birliğiyle en azından çalışanların kumanyalarla desteklenmesini sağlayacağız. Bu destek, zor durumda olan sektörün sıkıntılarını gidermeyecek ama en azından bir yaraya merhem olacaktır. Buradan sektörümüzle tedarik konusunda çalışan firmaları ve diğer STK'ları da sektörümüzü desteklemeye çağırdığımızı bir kez daha ilan ediyorum. Sektörü desteklerle ayakta tutmalıyız. Sürecin zararlarını en aza indiremezsek bu durum ülke ekonomisine de yansıyacaktır."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Ramazan Bingöl, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ve TÜRES'ten yeme-içme sektörü çalışanlarına kumanya desteği - Son Dakika Ekonomi


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