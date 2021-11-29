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MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

29.11.2021 12:34

MÜSİAD'ın iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

MÜSİAD'ın iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

"Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir" fikrinden yola çıkan ve 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'in 2021 zirvesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, belirledikleri hedefler doğrultusunda Vizyoner'21'in çerçevesini farklılaştırmaya çalıştıklarını belirterek, burada en büyük amaçlarının "faydaya yönelik hareketler" olduğunu söyledi.

Vizyoner'in, Türkiye'deki iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Asmalı, "Türkiye'nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programımız, geleceğimizin dönüşüm ve gelişimine çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor." diye konuştu.

Asmalı, 2015'te ilki düzenlenen zirvenin bugüne kadar 3 kez gerçekleştirildiğini kaydederek, bu programların içeriğine ilişkin bilgiler verdi.

MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizerken, alanında uzman isimleri ağırlayarak profesyonel iş dünyasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Asmalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Vizyoner'21 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda fark etme gayesi taşımaktadır. Dijitali fark et, iklimi fark et, girişimi fark et, dönüşümü fark et diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı anlamlandırmayı ve 'Fark Et' diyerek yarınlara yeni bir yol çizmeyi amaçlamaktadır."

"Bu devirde fark eden başarıyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, teknoloji, dijital, global ve inovatif gibi kavramların artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, bu alanlarda yaşanan dönüşümü anlattı.

Bu etkilerin herkesin yeni kurulan dünya düzenini fark etmesine aracı olduğunu dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD Vizyoner olarak bizler de bu iç görüyle 2021 programımızın başlığını 'Fark Et' olarak belirledik. Çünkü her şey fark ederek başlar ve fark etmek geleceği inşa etmek demektir. Unutulmaması gerekir ki gelişen, dönüşen çağ artık her şeyi fark etmemizi istiyor. Ülkeler inovatif farklılıklarıyla öne geçiyor, markalar en farklı pazarlama taktikleri ve dönüşümleriyle müşterilerine ulaşıyor. Aslında bu devirde fark eden başarıyor. Ticarette başarıyor, dijitalde başarıyor, inovasyonda başarıyor, dönüşümde başarıyor, sağlık alanında başarıyor; kısacası fark eden insan yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor. Bizler de MÜSİAD Vizyoner ailesi olarak, ülkemizin küresel arenada başrolde olmasını istiyoruz, bu nedenle de fark et diyoruz."

Asmalı, "yüksek teknoloji" derken "yüksek ahlak" demeyi de unutmadıklarını kaydederek, bu dönüşüm sürecinde ahlakın önemine değindi.

"İklim ile ilgili manifestomuzu Vizyoner'21'de paylaşacağız"

Mahmut Asmalı, daha güçlü, sürdürülebilir, üretken ve daha aydınlık bir Türkiye hedefi için MÜSİAD Vizyoner'21'de bambaşka bir iddiayı daha ortaya atacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadele kapsamında bir dizi uygulamayla iş dünyamıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu kapsamda MÜSİAD olarak bizlere düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilir enerji ve yenilenebilir enerji dönüşümleri hedefimizde olacak. Sadece yenilenebilir enerji seçeneklerine değil, yeşil, karbonsuz enerji de gündemimizde olacak. Gelecek nesillere daha güzel, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmak için çözümler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması için, danışma kurulumuzu oluşturduk. İklim ile ilgili manifestomuzu, yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergelerle MÜSİAD olarak 22 Aralık'taki zirvemizde sizlerle paylaşacağız."

Önemli isimlerin katılacağı zirveye kayıt için son tarih 15 Aralık

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, bu yıl farklı bir zirve gerçekleştireceklerini, NFT sergisi tasarlayarak katılımcıların beğenisine sunacaklarını kaydederek, bazı sanatsal etkinlikler de hayata geçireceklerini söyledi.

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin zirveye konuk olacağını dile getiren Asmalı, bu isimler arasında Prof. Dr. Temel Kotil, Steven Young, Paul Doany, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten gibi isimlerin bulunduğunu bildirdi.

Asmalı, zirveye ücretsiz olarak katılmak isteyenlerin www.musiadvizyoner.org adresinden 15 Aralık'a kadar kayıt yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

"Vizyoner'21'i Anadolu'nun belirli şehirlerinde herkesle buluşturmak istiyoruz"

MÜSİAD Vizyoner'21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül ise Vizyoner'21 Fark Et zirvesini belli periyotlarla 2023'e kadar devam ettirmeyi düşündüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Anadolu'nun belirli şehirlerinde Vizyoner'21 Fark Et'i herkesle buluşturmak, fayda sağlamak istiyoruz. Start-up'ların geleceğimiz için oldukça önemli olduğunu dile getirmiştik. Vizyoner 21 için Start-up Exchange Sahnesi ile karşınıza çıkacağız. Start-up ruhunu önemseyen girişimciler bu sahneye çıkacak, misyon ve vizyonlarından bahsedip start-up fikri olan kişilere de bir yol haritası göstermiş olacaklar. Yine Start-up Exchange??????? ödül törenimizle bir ilki gerçekleştirerek; 'Özgün Ürün Şampiyonu', 'Sınır Tanımayan Şampiyon', "En Çevreci Şampiyon' ödüllerimizi takdim edeceğiz."

Gül, zirveye davet ettikleri start-up'ların birçoğunun geleceğin markaları haline gelen unicornlara hatta decacornlara dönüşeceğine inandıklarını kaydederek, "Ayrıca bir diğer sürprizimiz de start-up'lar için özel kitapçık ve web sitesinin tasarlanacak olması." dedi.

MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek
MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek
MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek
MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, geri dönüşüm, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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