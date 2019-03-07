Müsiad Yeni Yönetimi Vali Civelek'i Ziyaret Etti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube başkanlığına seçilen Kazım Demir, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Muğla Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube başkanlığına seçilen Kazım Demir, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Muğla Valisi Esengül Civelek'i ziyaret etti.





Demir, makamında ziyaret ettiği Vali Civelek'e yeni dönemde dernek olarak planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Civelek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

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