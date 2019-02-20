MÜSİAD Yeni Yönetiminden Vali Canbolat'a Ziyaret

İyi niyet ziyareti çerçevesinde geçen ziyarette, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, dernek olarak faaliyetlerinden ve projeleri hakkında Vali Canbolat'a bilgilendirmelerde bulundu.

Gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Alpay, "Geçmiş dönemden aldığımız bayrağı, daha da yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak her zaman şehrimizin ve ülkemizin değerlerine sahip çıkarak hareket ettik. Gelecek dönemde de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, yeni yönetime başarı dileklerini ileterek, işbirliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi.