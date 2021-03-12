MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Şekerli biyogüvenlik ve iklim değişikliği uyarısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Kovid-19 salgını bitse dahi ülkeleri biyogüvenlik ve iklim değişikliği sorunlarının beklediğini söyledi.

Şekerli, Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi'ndeki MÜSİAD Tekirdağ 5. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2020'nin tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de zorlu bir yıl olarak kayda geçtiğini söyledi.

Salgınla küresel ekonominin hem arz hem de talep yönüyle büyük bir şoka girdiğine işaret eden Şekerli, şöyle konuştu:

"Birçok sektörde ayakta kalmak imkansız hale geldi. Bu noktadan itibaren küresel ekonomik sistem yerini yavaş yavaş ülkeler açısından kendi kendine yetinen kurallarına bıraktı.

Bugün ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde gerek gelir adaletsizliği gerek orta gelir tuzağında kaybolan sermaye gerekse yükselen mal ve hizmet fiyatları nedeniyle devletin müdahale alanları gittikçe genişlemektedir. Aslında sessizce yeni bir yaşam biçimi hayatımıza girmektedir. Bizler de bu yeni kurallara sakince ayak uydurmaktayız."

Salgın sürecinin ülkelere B planları yaptırdığının altını çizen Şekerli, "Kovid-19 süreci bitse bile bizi bekleyen iki büyük sorun daha var, iklim değişikliği ve biyolojik terör ya da silahlanma. Dolayısıyla bu süreçte her ülke kendi yedek planlarını yapmaktadır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan da tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da yatırımların devam ettiğini söyledi.

Kur'an tilavetiyle devam eden genel kurulda seçimlere tek listeyle gidildi.

Ramazan Doğan, MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı seçildi.