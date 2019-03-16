Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer" Konseri

"Harf'ten ve Nota'dan" dizisinin "Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer" başlıklı konserinde Klasik Türk Müziğinin güfteleri müzikseverlerle buluştu.

"Harf'ten ve Nota'dan" dizisinin "Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer" başlıklı konserinde Klasik Türk Müziğinin güfteleri müzikseverlerle buluştu.



Şair ve çevirmen Cevat Çapan'ın William Shakespeare'in dizelerini klasik müziğin güfteleriyle bir araya getirdiği "Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer" başlıklı makalesinden esinlenerek hazırlanan konser, Yapı Kredi Loca'da icra edildi.



Programı sunan Nurinisa Eroğlu, Shakespeare'in aşk, kader, ihanet, tutku, hırs, tamah ve insanların parayla güçle olan ilişkileri gibi insanlığın en eski ve temel meselelerini lirik bir şekilde anlatan çok değerli bir yazar olduğunu söyledi.



Eroğlu, Türk müziğinin hem teknik hem de duygusal açıdan araştırma ve analize muhtaç olduğunu belirten Eroğlu, "Türk müziğinde güfteler babında aşkın, sözlerin nereden nereye evrildiğini araştırmacı çalışıp yayınlarsa biz de yaşadığımız toplumda aşka dair vaziyetlerin hangi noktaya geldiğini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Konseri ve Eroğlu'nun açıklamalarını müzikseverlerle birlikte dinleyen Cevat Çapan, makaleyi yazdığında bu kadar güzel bir sonuç çıkacağını ummadığını belirterek, "Benim şiirlerimle Shakespeare'in mısralarını yan yana getirdiği için Nurinisa Hanıma da teşekkür ediyorum. Böyle bir şey beklemiyordum." dedi.



Konserde, "Ne bahtımdır ne yar-ı bi-amandır", "Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim", "Aksam erdi yine sular karardı", "Hüsnüne güvenme ey ruy-i mahım", "Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma", "Dil-harab-ı aşkınım sensin sebep berbadıma", "Nihavend Saz Semaisi" ve "Nerelerde kaldın ey serv-i nazım"ın arasında bulunduğu eserler seslendirildi.



Konserde, solist Güzin Değişmez'e tanburda Birol Yayla, kemençede Lütfiye Özer, kanunda ise Taner Sayacıoğlu eşlik etti.

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