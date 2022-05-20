Musiki üstatlarının hafızalara işlenen eserleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açılan Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.

Sergide, alanında akla ilk gelebilecek birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, tarihi çalgılar, geçmişin tanınmış üstatlarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, Türk musikisinin geçmişiyle ilgili pek çok ürün sergileniyor.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen sergide, şu anda hayatta olmayan müzisyenlerin hatıraları yaşatılıyor.

Türk müziğinin ağırlık noktası olduğu sergide, Türk dünyasının musikilerine de yer veriliyor, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.

Eserler, beş kategoride sergileniyor

Sergide klasik, halk, dini ve askeri müziklerin yanı sıra batı tarzı müzik ile pop müziği bir arada bulunuyor.

İslamiyet sonrası şark musikisinin ve daha sonraki asır Türk müziğinin önde gelen musiki alimlerinden Farabi'nin, Urmiyeli Safiyüddn'in, Abdülkadir Meragi'nin, Dimitrius Cantemir'in, Nasır Abdülbaki Dede'nin birbirinden kıymetli el yazması musiki kitapları ile eski yüzyıllarda yaşamış üstatların icat ettikleri nüzhe, mugni ve saz-ı murassa gibi artık kullanılmayan bazı enstrümanların el yazmalarındaki çizimlere dayanılarak yakın tarihlerde yapılmış örnekleri ilk kez bu sergi için bir araya getirildi.

Ziyaretçiler, Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Emin Yazıcı, Tanburi Cemil Bey ile bestekar Refik Fersan'ın eserlerinin kendi el yazıları ile orijinal notalarını da görebiliyor.

Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde Sultan III. Selim'in tamburu da ziyaretçilere sunuluyor.

Neşet Ertaş'a ait saz ve el yazısı notlar

Sergideki Türk Halk Müziği kategorisinde Aşık Veysel'e ait saz, Kazancı Bedih'e ait cümbüş, Aşık Mahzuni Şerif'in sazı, plak ve el yazısı notlar, Nida Tüfekçi'ye ait saz, Çekiç Ali'ye ait saz ve plak, Neşet Ertaş'a ait saz ve el yazısı notlar sergileniyor.

Bektaşi sazı, Karadeniz kemençesi, Yörük kemençesi, çifte kaval, zurna ve tulum Türk Halk Müziği kategorisinde bulunan enstrümanlar arasında yer alıyor.

Zeki Müren ve Barış Manço'ya ait eşyalar yer alıyor

Sergide, ayrıca Türk Popüler Müziğini temsilen pek çok nesne bir araya getirildi. Melih Kibar, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Kayahan, Yıldıray Çınar, Zeki Müren ve Barış Manço'ya ait eşyalar görülebiliyor. Ayrıca Barış Manço'nun piyanosu da Türk Popüler Müzik kategorisinde sergileniyor.

Sergi, 15 Ağustos'a kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Beş farklı kategoride 30'dan fazla sanatçıya ait eser bulunuyor

Sergiyi ziyaret edenler, müzik tarihine yolculuk edebilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergi sorumlularından Talha Turhal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere farklı faaliyetler sunduklarını, bunlardan birisinin de Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi olduğunu söyledi. Turhal, sergide beş farklı kategoride 30'dan fazla sanatçıya ait onlarca eserin görülebileceğini söyledi.

Sergi sorumlularından Emel Erdoğan, serginin Türk müziğini tanıtmak üzere hazırlandığını, bugüne kadar Türk müziğine katkı sağlamış sanatçılar ile enstrümanlar ve bestelerin bu sergide yer aldığını ifade etti.

Sergide, Türk Halk Müziğinden Türk Pop Müziğine, çok sesli klasik müzikten askeri ve dini müziğe kadar çeşitli eserlerin ziyaretçilere sunulduğunu dile getiren Erdoğan, sanatçıların kişisel eşyalarının da sergide yer aldığını kaydetti.