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Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi - Son Dakika

Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi

25.06.2021 23:42

Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi -Alan da satan da soran da yok Pandemi, müsilaj, pahalılık derken balıkçıların işleri bitme noktasına geldi Barbun 60 TL, mezgit 50 TL, levrek 65 TL, somon 50 TL'den satılıyor Pandeminin yanı sıra artan balık fiyatları ve Marmara...

Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi

-Alan da satan da soran da yok

Pandemi, müsilaj, pahalılık derken balıkçıların işleri bitme noktasına geldi

Barbun 60 TL, mezgit 50 TL, levrek 65 TL, somon 50 TL'den satılıyor

TRABZON - Pandeminin yanı sıra artan balık fiyatları ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj balıkçıların işlerini bitme noktasına getirdi. Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde tezgahların çoğu kapalı olurken, az sayıdaki balıkçı esnafı son yılların en sakin yaz dönemini yaşıyor.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, her yaz döneminde durgunluk yaşadıklarını ancak bu seneki kadar kötü bir dönem yaşamadıklarını belirterek balığı ne soran ne de alanın olduğunu söyledi.

Vatandaşın balığa rağbet etmediğini belirten Avcı, artık balığı alanın da, soranın da doğru dürüst satanın da olmadığını kaydederek "Balık halinde 2-3 dükkanın dışındakiler kapalı. Artık yaz sezonu balıkta yok, alanda yok soran da yok, satışta yok. Bu aylar genelde böyle ancak bu sene daha başka daha kötü. Geçen seneye rağmen bu sene balıkta çok kıt, müşteri de yok gibi. Kıyı balıkçıların getirdiği balıklar da çok pahalı 40-50 civarı. Barbun kilosu 50 TL civarında. Kültür balıkları da pahalandı. İşimiz çok azaldı artık direniyoruz diyebiliriz. Tezgahımızda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor, kıyı balıkçıların getirdiği balıklar ise çok az. Pandemi de satışlarımızı etkiledi, balıklar da çok pahalı olduğu için müşteri pek rağbet göstermiyor. Şu anda iri istavrit kilosu 40-50 TL, barbun 50 TL. Satışlarımız da müsilajın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Vatandaşın balığa talebi yok" diye konuştu.

Sezonun en kıt dönemini yaşadıklarını ifade eden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Şu an sezonun en kıt, en pahalı, müşterinin en az olduğu zamanlar. Dolayısıyla çoğu balıkçı esnafımız tezgahlarını kapatmış durumda. Sezona göre aşırı bir düşüklük var. Lokanta müşterimiz olduğu için mecburen açıyoruz. Satış pek yok. Barbun 60 TL, mezgit 50 TL, levrek 65 TL, somon 50 TL dolayısıyla bu fiyatlar ister istemez vatandaşa pahalı geliyor. Müsilajdan dolayı vatandaşta tedirginlik var. Bunun yanı sıra pandemi de olunca en sessiz dönemimiz diyebiliriz. Tezgahımız açık sonuçta çeşidimiz var ancak soran yok alan yok mecburen bekliyoruz" dedi.

Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi
Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi
Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi
Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi

Marmara Denizi, Türk Lirası, Pandemi, Müsilaj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müsilaj balıkçıları vurdu, işler durma noktasına geldi - Son Dakika Ekonomi


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