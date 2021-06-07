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Müsilaj'da ilk rapor yayınlandı! Marmara'nın oksijeni bitmiş - Son Dakika

Müsilaj'da ilk rapor yayınlandı! Marmara'nın oksijeni bitmiş

07.06.2021 09:29

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden uzman bir ekip, Marmara'yı yavaş yavaş öldüren müsilaj sorunundan kurtarmak için harekete geçti. Örnek toplanan müsilaj'ın ilk incelemesinde çözünmüş oksijenin bitmek üzere olduğu saptandı. Uzmanlar, atık suların Marmara'ya derin deşarjının hemen sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) yoğunluğu uzmanları tedirgin ediyor. Yüzeyde sarı-kahverengi renklerde görülen yapışkan kümelerin su altında yarattığı tahribat kameralara yansırken tahribatın merkezi Doğu Marmara'ya İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi bilimsel sefer düzenledi.

TÜM VERİLER HASSASİYETLE TARANDI

Milliyet'in haberine göre, dört körfez ve çok sayıda koya sahip olmasına rağmen deniz hareketleri çok zayıf olan hassas bölgeye gitmeden önce tüm verileri hassasiyetle tarayan bilim insanları, araştırma gemisi R/V Yunus S ile hareket etti.Dekan Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar'ın liderliğinde Prof. Dr. Saadet Karakulak ve Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uzer'in katıldığı bilimsel seferde 4 araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi görev aldı.

İLK ÖLÇÜMLER BURGAZADA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilim gemisi R/V Yunus S, 1994'ten bu yana 30 deniz istasyonu arasında toplam 135 mil (250 km) yaptı. Marmara Denizi'nin kaldıramayacağı kirliliğin oluşturduğu deniz salyasının en çok etkilediği ekosistemlerden Prens Adaları'yla başlayan bilim insanları ilk ölçümleri Burgazada arkasında gerçekleştirdi.

"ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN CANLI YAŞAMI İÇİN ŞART"

Bilim ekibi, gelişmiş teknomoji ürünü olan ve 2000 metreye kadar indirilebilen CTD ile 5 başlıkta (derinlik, çözünmüş oksijen, PH, sıcaklık, tuzluluk ve iletkenlik) veriler elde etti. Müsilaj felaketinden sonra en önemli verinin çözünmüş oksijen olduğunu söyleyen Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, sonuçların normalin altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Okyar, tespit ettikleri tehlikeyi şöyle detaylandırdı:

"Çözünmüş oksijen canlı yaşamı için şart. Bizim nefes almaya deniz canlılarının da çözünmüş oksijene ihtiyacı var. Öncelikli hedefimiz çözünmüş oksijenin tespiti. Ne yazık ki normalin altında sonuçlar aldık. Litrede 2-3 miligram olması gereken çözünmüş oksijen daha ilk istasyonumuzun 35 metresinde sadece litrede 1 mg/L. 80 metrede ise bu oranın 0.8 mg/L'ye düşmesi denizde oksijenin bitmek üzere olduğunu gösterdi."

Müsilaj'da ilk rapor yayınlandı! Marmara'nın oksijeni bitmiş

İstanbul Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Marmara Denizi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müsilaj'da ilk rapor yayınlandı! Marmara'nın oksijeni bitmiş - Son Dakika


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