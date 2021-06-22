Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı - Son Dakika

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Yine aynı ilimiz! Bir çirkinliği başka bir çirkinlikle kamufle ettiler

İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilaj, Darıca sahillerini tamamen kapladı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj ortaya çıktı. Darıca'da Cevher Dudayev Parkı'nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar konulmasına karar verildi.

ANONSLAR DA YAPILDI

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline "Denize girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan, "Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır." diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahilde gezen kişileri denize girilmemesi konusunda uyardı. Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

İşte Darıca'dan görüntüler:



