İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE MÜSİLAJ TOPLANTISI - Son Dakika

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Çağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği'ndeki toplantı saat 10.00'da başladı. Toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmara Denizi Eylem Planı'na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner , İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı

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