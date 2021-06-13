Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı - Son Dakika

Marmara ve Ege denizinde etkisini gösteren deniz salyası, denizdeki canlılığı ciddi oranda tehlikeye attı. Deniz salyası nedeniyle yaz turizmi de etkilenirken, salyanın temizlenmesine yönelik dört koldan çalışmalar başlatıldı.

Marmara bölgesinde büyük sorun yaratan deniz salyasının Akdeniz'e sıçradığı haberi de paniğe neden oldu. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının, ilk belirlemelere göre müsilaj (deniz salyası) olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

ACİLEN BÖLGEYE GİTTİLER

Üniversiteden yapılan açıklamada, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde gelen ihbar üzerine İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın, Sahil Güvenlik ekipleriyle bölgeye gittiği belirtildi.

"TÜM KIYI ŞERİDİ TARANDI"

Bölgede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme sonucu, ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların müsilaj olmadığı tespit edilmiş olup gerekli örneklemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlara göre kesin tanı, önümüzdeki günlerde ilgili makam ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapılmıştır."