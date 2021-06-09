Müsilaj'ın laboratuvar ortamında yüzde 99'unu su olan bir salgı olduğu görülüyor - Son Dakika

Müsilaj'ın laboratuvar ortamında yüzde 99'unu su olan bir salgı olduğu görülüyor

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Müsilaj'ın laboratuvar ortamında yüzde 99'unun su olan bir salgı olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müsilaja daha yakından bakalım. Yüzde 99'u su olan bir salgı. Ancak suyu bir filtreden geçirmek suretiyle ayırmak oldukça güç. Laboratuvar ortamında yapılan analizde de bu net bir şekilde görülüyor. Peki müsilajı topladık. Sudan nasıl arındıracağız? Şimdide bir koagülant ilave ediyoruz Müsilaja. Suyun ne kadar kolay ayrıldığını görüyorsunuz. ve işte Musilaj" ifadelerini kullandı.