Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu - Son Dakika
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Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu

05.04.2022 16:11

Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu.

Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile Komisyon üyeleri, Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Demir, çalışmalarına 7 Temmuz 2021'de başlayan komisyonun, toplam 92 saat çalıştığını ve 570 sayfa civarında rapor hazırlandığını söyledi. Demir, raporda müsilaja neden olan etkenler ile başta çevresel olmak üzere Marmara ve ülke geneline etkisine ilişkin görüş ve önerilerin yer aldığını anlattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, müsilaj sorununa kalıcı çözüm yolları ve kanuni düzenleme hazırlığıyla ilgili Demir ve üyelerden bilgi aldı. Sunulan raporun en kısa zamanda Genel Kurul'da görüşülmesi gerektiğini dile getiren Şentop, yasal düzenleme konusunda gelişmeleri takip edeceğini kaydetti.

Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu - Son Dakika


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