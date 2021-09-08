MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ - Son Dakika

MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Merkezi'ne geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tarafından karşılanan komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesislere gelen kirli su ile arıtılmış suyun son halini gören heyete, merkezde bir de sunum sunum yapıldı. Sunumun ardından heyet ilçeden ayrıldı.

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