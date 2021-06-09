Üye Girişi
Müsilaj, Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik tahribat yaptı - Son Dakika

Müsilaj, Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik tahribat yaptı

09.06.2021 14:00
Müsilaj, Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik tahribat yaptı, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Dr. Öğretim Üyesi Sultan Mehtap Büyüker, Marmara Denizi'nde son günlerde meydana gelen Müsilajla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müsilaj için ekolojik analiz yapılmalı

Bu soruların yanıtı merak ediliyor: Denize girilebilir mi? Balık ve midye tüketilmeli mi?

Marmara Denizi yüzeyinde son haftalarda bitkilerin ve mikroorganizmaların oluşturduğu "Müsilaj" olarak tanımlanan kalın yapışkan madde, önemli bir çevre sorunu haline geldi. Müsilajın Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik tahribata yol açtığını ifade eden uzmanlar, evsel ve endüstriyel atıkların da bu kirliliğin oluşmasında etkili olduğunu vurguluyor. Müsilajın halk arasında denize girme, balık ve midye gibi ürünlerin tüketimi ile ilgili soru işaretlerine yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, bu soruların yanıtlanması için ekolojik analiz yapılması gerektiğini söylüyor.

Deniz ısısının artması da Müsilaja yol açıyor

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj probleminin herkesi çok üzdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Sultan Mehtap Büyüker, "Müsilaj, deniz salyası olarak da biliniyor. Bitkilerin ve mikroorganizmaların oluşturmuş olduğu kalın yapışkan maddeyi müsilaj olarak tanımlıyoruz. Müsilaj sorunu aslında Marmara'da uzun zamandır olan bir problem. Müsilaj oluşumunun sebeplerine bakıldığında da uygun biyolojik ve kimyasal ortam oluştuğunda müsilaj oluşabiliyor. Deniz ısısının artması, denizlerin gereğinden fazla kirlenmesi ve deniz hareketinin azalması gibi faktörler müsilaj oluşumuna neden olabiliyor." dedi.

Net bilgi analiz sonuçları ile verilebilir

Doğal olarak bu durumun halk arasında bazı soru işaretlerine yol açtığını belirten Büyüker, "Denize girebilecek miyiz, balık ve midye gibi deniz ürünlerini tüketebilecek miyiz gibisoruların cevabını verebilmek için öncelikle müsilaj olan bölgelerden, deniz suyundan ve müsilajdan örnekler alınarak ekolojik analizlerin yapılması gerekiyor. Analiz sonuçları olmadan 'müsilaj toksik etki yaratır, zehirlenmelere sebep olabilir' veya 'balık, midye gibi deniz ürünlerini yemekte sakınca var, zehirlenmeler ortaya çıkabilir' gibi ifadelerde bulunmak doğru değil. Ancak toksikolojik analizlerden sonra bunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Evsel ve endüstriyel atıklar kirlilik oluşturuyor

Dr. Öğretim Üyesi Sultan Mehtap Büyüker, toksisite dışında müsilaj denizin kirliliğine bağlı olarak oluştuğu için özellikle Marmara Denizi'nin etrafında çok sayıda insan yaşamı söz konusu olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Evsel atıkların ve endüstriyel atıkların denize boşaltılması zamanla bu kirliliği oluşturmuş ve şu anda ciddi anlamda ekolojik tahribat yaşanıyor. Bunun sonucu olarak canlılar yaşayamadıkları ortamı terk ederler ya da ölürler. Burada bir çürümeden ve bozulmadan bahsedebiliriz. Doğal olarak ve çürümeye bağlı olarak da mikrobiyolojik bir ortam oluşması söz konusu. Yani mikrobiyolojik açıdan denize girmek şu anda belki sakıncalı olabilir ama bütün bunların net bir cevabı ancak mikrobiyolojik ve toksikolojik analizler yapıldıktan sonra söylenebilir. Analizler yapılmadan kesin bir şey konuşmak şu an için doğru değil."

Marmara Denizi, Öğretim Üyesi, Müsilaj, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Müsilaj, Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik tahribat yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim 13:56 Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız 13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü! 13:32 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi 12:06 Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! 10:22 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:56 Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu         
13:28
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 14:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müsilaj, Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik tahribat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement