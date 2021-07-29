Üye Girişi
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak - Son Dakika

Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak

29.07.2021 10:58
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilaja (deniz salyası) yol açan fosfor yükünü azaltmak için çalışma başlattı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilaja (deniz salyası) yol açan fosfor yükünü azaltmak için çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin kullanımını da zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, DHA'ya yaptığı açıklamada, müsilaj kirliliğinin önlenmesine ilişkin yapılan çalışmaların 1 ay sonunda sonuç verdiğini ve müsilajın deniz yüzeyinden tamamen temizlendiğini söyledi. Karahan, Marmara Denizi'ni korumak amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı'nda yer alan 22 maddenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Karahan, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği hareketi Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından başlatıldı. Bin 500 kişilik bir ekiple yürütülen çalışmalar 1 ayın sonunda sonuç verdi. 8 Temmuz itibarıyla Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj kirliliği kalmadı. Bu çalışmalar kapsamında 11 bin 129 metreküp müsilaj deniz yüzeyinden temizlendi" dedi.

'AZOT VE FOSFOR KİRLİLİĞİ AZALTILABİLİR'Karahan, herhangi bir müsilaj görülmesi ihtimaline karşı bakanlık koordinasyonunda çalışmaların süreceğini kaydederek, "Bu noktada da tüm ekip teyakkuz halinde süreci takip ediyor. İnşallah Marmara Denizi Eylem Planındaki 22 maddemizi de 3 yıl içerisinde tamamen hayata geçirmiş olacağız. Müsilajın oluşum nedeni küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı, Marmara Denizine gelen azot, fosfor kirliliği ve Marmara Denizinin durağanlığıdır. Bu 3 etkenden Marmara Denizi özelinde değiştirilebilecek tek etki azot ve fosfor kirliliğidir. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlardan biri de deterjanların piyasa gözetimi, denetimi faaliyetlerinin arttırılması, piyasaya sürülen ürünlerin alınan kararlar doğrultusunda sıkı bir şekilde kontrolünün sağlanması yönünde" diye konuştu.'DAHA ETKİN DENETİM'Karahan, pandeminin de etkisiyle deterjan kullanımının çok arttığını, bunun doğrudan atık su sistemleriyle birlikte denize ulaştığını vurguladı. Denizde fosfor birikimine neden olan kaynaklardan birisinin de bu olduğuna işaret eden Karahan, "Bu da müsilajı tetikliyor. Bu nedenle de eylem planının 17'nci maddesinde bunun için bir eylem belirlenmiştir. Bu eyleme ilişkin çalışmalar; 27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Deterjanlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında piyasa gözetim ve denetiminin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu yönetmeliğin amacı piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir" dedi.'KAMUDA FOSFAT İÇERMEYEN ÜRÜNLER ZORUNLU'Karahan, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda fosfor içeren temizlik ürünlerine dair piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin artırılacağını ifade ederek, "Bakanlık olarak eko etiket sistemiyle fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin satışına yönelik destek sağlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin kullanımını da zorunlu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.


Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak

Marmara Denizi, Marmara, Müsilaj, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor 10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor 10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 09:42 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi 09:37 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim 09:10 Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı

Son Dakika Haberleri
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:54 Altın güne yükselişle başladı, 498 liradan satılıyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
10:49 Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı
10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi
10:38 Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı
10:13 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
09:59 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi         
10:54
Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken ''Annem bizi eşine çok ezdirdi'' diyerek gözyaşlarını tutamadı         
10:50
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
09:40
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti         
09:08
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 11:14:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement