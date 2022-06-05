Müsilaj operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 97'si tutuklandı - Son Dakika
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Müsilaj operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 97'si tutuklandı

05.06.2022 09:17
Müsilaj operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 97'si tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Müsilaj kod adlı eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 288 şüpheli şahıstan 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Müsilaj kod adlı eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 288 şüpheli şahıstan 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde, turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları belirlenen mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 16 ilde 315 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Müsilaj operasyonu çerçevesinde çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheli şahıstan 97'si tutuklanırken, 66'sı adli kontrol kararıyla, 125'i ise tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müsilaj operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 97'si tutuklandı - Son Dakika

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