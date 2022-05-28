"Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Mayıs'ta kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aranan 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alınmıştı.

Aranan diğer şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adıyla operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.