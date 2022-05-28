"Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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"Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı

28.05.2022 18:59
"Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3...

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Mayıs'ta kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aranan 4 zanlıdan 3'ü gözaltına alınmıştı.

Aranan diğer şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adıyla operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Samsun'da başladı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Samsun'da başladı 'Müsilaj' operasyonunda 16 şüphelinin sorgusu sürüyor 'Müsilaj' operasyonunda 16 şüphelinin sorgusu sürüyor
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Müsilaj Operasyonu' kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Müsilaj Operasyonu" kapsamında Samsun'da 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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