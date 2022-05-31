'Müsilaj operasyonu' sonrasında 3 ilde daha eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika
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'Müsilaj operasyonu' sonrasında 3 ilde daha eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı

31.05.2022 16:45
'Müsilaj operasyonu' sonrasında 3 ilde daha eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı

Çok sayıda organize suç örgütünün çökertildiği 'Müsilaj operasyonu'ndan sonra, suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Çok sayıda organize suç örgütünün çökertildiği 'Müsilaj operasyonu'ndan sonra, suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. 3 ilde 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Toplamda 27 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep polisinin düzenlediği operasyonlarda, organize suç örgütleri hedef alındı. İstanbul KOM Şube Müdürlüğünce, Sancaktepe'de iş yerlerine el bombası atarak zarar verdiği ve silahla yaralama eyleminde bulunduğu tespit edilen, 'Çekdar' kod adlı Ö.B.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 450 adet 9 mm çapında dolu fişek, 2 adet pompalı tüfek, 25 adet kartuş, 300 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Tekirdağ ve Gaziantep'te de organize suç örgütleri polisin hedefindeydi. Tekirdağ merkezli iki ilde yapılan "tefecilik" operasyonunda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şahıs gözaltına alındı. 'Tefecilik', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kumar oynatmak için yer temini' ve 'tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen, liderliğini T.Y. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve Edirne'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet AK-47 makineli tüfek ve 2 adet şarjörü, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 7 senet, 1 çek, 312 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla 17 şahıs gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 adet tabanca, 1 adet tam otomatik silah, 2 adet av malzeme tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 600 adet fişek, 1 adet çelik yelek, 199 adet captagon hap ve çok sayıda senet ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tekirdağ, Müsilaj, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Müsilaj operasyonu' sonrasında 3 ilde daha eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Müsilaj operasyonu' sonrasında 3 ilde daha eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı - Son Dakika
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