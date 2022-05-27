"Müsilaj" operasyonunda 16 şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika
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"Müsilaj" operasyonunda 16 şüphelinin sorgusu sürüyor

27.05.2022 10:21
"Müsilaj" operasyonunda 16 şüphelinin sorgusu sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından sahil şeridindeki illerde düzenlenen "Müsilaj" operasyonu çerçevesinde Zonguldak'ta gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından sahil şeridindeki illerde düzenlenen "Müsilaj" operasyonu çerçevesinde Zonguldak'ta gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre KOM Daire Başkanlığınca sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet Binası'na getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Kent merkezinin yanı sıra Çaycuma, Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" suçlamasıyla emniyetteki sorguları sürüyor.

Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahlar ve bunlara bağlı mermilere ve bazı dokümanlara da el konulurken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Zonguldak, Müsilaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Müsilaj' operasyonunda 16 şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika


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