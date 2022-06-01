Müsilaj operasyonunda çarpıcı ayrıntılar - Son Dakika
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Müsilaj operasyonunda çarpıcı ayrıntılar

01.06.2022 13:43
Müsilaj operasyonunda çarpıcı ayrıntılar

MÜSİLAJ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirip fuhuşa zorladıkları, hamile kalanların bebeklerini düşürtüp, ceninleri sahipli mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

MÜSİLAJ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirip fuhuşa zorladıkları, hamile kalanların bebeklerini düşürtüp, ceninleri sahipli mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerinin, 16 şehri kapsayan Müsilaj adı verilen operasyonunda, İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin suç faaliyetleri ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.  Şebeke liderleri  oldukları belirtilen  Memet E., Aykut Z., Erhan U., Recep E, Erhan K.'nın da aralarında olduğu toplam 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin yağma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, insanlara kimlik sorup, üst araması yapıyor gibi gasp ettikleri, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle dolandırarak Türkiye'ye getirdikleri ve burada uyuşturucuya alıştırarak, fuhuşa zorladıkları tespit edildi.

KADINLARA ZORLA DÜŞÜK YAPTIRDILARFuhuş yaptırdıkları kadınlardan hamile kalanları düşük yapmaya zorlayan şüphelilerin, ceninleri Esenyurt'taki bir mezarlıkta sahipli mezarlara gömdükleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin fuhuş için gelen erkeklerin içeceklerine uyuşturucu içerikli ilaçlar katarak, bilinçsiz hareket etmelerini sağladıkları, bankamatiklere götürerek para çektirdikleri de öğrenildi.


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Kaynak: DHA

KOM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık, Türkiye, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

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