Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi

02.06.2022 15:42
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi

16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonu'nda İstanbul'da gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı adliyeye sevk edildi.

16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonu'nda İstanbul'da gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı adliyeye sevk edildi.

'Baskı, cebir, tehdit ve şiddet' yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen organize suç örgütleri ve silah temini sağlayan şüphelilere yönelik 16 şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı. Müsilaj adı verilen operasyonda İstanbul'da Esenyurt, Bayrampaşa, Fatih ve Eyüpsultan'daki adreslerde aramalar yapıldı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde, 14 tabanca, 2 kurusıkı, 83 fişek, 2 av tüfeği, 1 namlu, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 1 kama, 69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheliden 36'sı bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 2'sinin emniyetten serbest kaldığı, 2 kişinin cezaevine teslim edildiği, 1 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada tutulduğu öğrenildi.


Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi
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Kaynak: DHA

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