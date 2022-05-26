"Müsilaj" operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde - Son Dakika
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"Müsilaj" operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde

26.05.2022 09:19

"Müsilaj" operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolündeZONGULDAK Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından sahil şeridindeki illerde düzenlenen "Müsilaj" operasyonu çerçevesinde Zonguldak'ta gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

"Müsilaj" operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde

ZONGULDAK Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından sahil şeridindeki illerde düzenlenen "Müsilaj" operasyonu çerçevesinde Zonguldak'ta gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Daire Başkanlığınca sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu gerçekleştirildi. Zonguldak'ta da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet Binası'na getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere yeniden İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahlar ve bunlara bağlı mermilere ve bazı dökümanlara da el konuldu.

Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Müsilaj' operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde - Son Dakika


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