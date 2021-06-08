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Bursa kıyılarında müsilaj temizliği - Son Dakika

Bursa kıyılarında müsilaj temizliği

08.06.2021 16:22
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen genelgenin ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illerde olduğu gibi Bursa sahillerinde de...

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen genelgenin ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illerde olduğu gibi Bursa sahillerinde de müsilaj seferberliği başladı.

Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan ve kısa sürede tüm Marmara'yı saran, denizi açık kahverengine boyayan müsilajla, bugüne kadar lokal olarak yapılan mücadele çalışmaları, bölgesel eylem planına dönüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen pazar günü Kocaeli'de yaptığı ve 7 ilin valileri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürlüğünün katıldığı toplantıda hazırlanan 22 maddelik acil eylem planının ardından, bugün de tüm Marmara kıyılarında eş zamanlı müsilaj seferberliği başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'dan başlattığı çalışmaların Bursa ayağı ise Gemlik sahillerinde başladı. Müsilaj temizleme çalışmasına Bursa Valisi Yakup Canbolat,Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet UğurSertaslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.'MARMARA'NIN DOĞAL HAYATINA DÖNECEK OLMASI HEPİMİZİ HEYECANLANDIRIYOR'Vali Yakup Canbolat, Marmara Denizi'ni müsilajdan arındıracak ve 7/24 esasına dayalı yapılacak bir çalışmanın başladığını söyledi. Canbolat, "Ümit ediyoruz ki bu çalışma Marmara'yı eski doğal haline getirecek, doğal hayatına dönüştürecek. Burada herkesin katkısını bekliyoruz. Sadece belediyelerimizin, OSB'lerin değil her vatandaşın katkısını bekliyoruz. Çünkü bu kirliliğin önüne geçilmesi, sadece kurumların meselesi değil. Bütün vatandaşlarımızın her düzeydeki katılımıyla ve desteğiyle yürüyecek bir proje. Bu, heyecan verici bir proje. Marmara açısından Marmara'nın doğal hayatına tekrar dönecek olması hepimizi heyecanlandırıyor. Organize sanayi bölgelerinden, belediyelerimizin arıtma altyapısına ve diğer tesislere kadar hükümetimiz her türlü desteği de verecek" dedi.'MARMARA DENİZİ HEPİMİZİN'Bursa'nın, Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde, Marmara Denizi'ne 125 kilometre kıyısı olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu güzellik Bursa'nın güzelliği, bu güzellik Türkiye'nin güzelliği. Küresel ısınma zaten malumunuz. İklim değişikliğiyle alakalı yaptığımız çalışmalar var. Konuyu sadece bir maddeye bağlamadan, evsel atıklardan tutun da termal atıklar, zirai atıklar, sanayi atıklarına kadar bu işi etkileyen, tetikleyen bir sürü boyut var. Bu, üzerinden siyaset yapacak bir konu değil. Marmara Denizi, hepimizin bir değeri. İstanbul belki bu noktada nüfusu ve ölçeği itibarıyla en fazla deşarj yapan illerden bir tanesi. Ama her bir şehrimizin, küçük veya büyük hepimizin üzerine düşen sorumlulukları var. Biz evsel atıklar konusunda iddia ediyorum, Marmara Denizi'ne kıyısı olan iller arasında en iyilerden bir tanesiyiz. Endüstriyelle alakalı kat etmemiz gereken mesafeler var. Eksik olduğumuz bazı konular da muhakkak vardır" diye konuştu.'SADECE YÜZEY TEMİZLİĞİ OLARAK ALGILANMAMALI'

Çalışmanın sadece yüzey temizliği olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Biz bugün bir temizlik hamlesi başlattık. Ama bu işin denizin altında etkileyen boyutlarını da unutmamak lazım. Zaten 22 maddelik acil eylem planı, sadece bugünleri değil, gelecek 3 yıl açısından öngörülen bir proje. Ben duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin derdi ve heyecanı aynı. Marmara Denizi temiz olsun, güzel olsun, insanlarımız rahat rahat denize girebilsin, rahatlıkla balık tutabilsin. Bunun yanında bizim Bursa Teknik Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi ortak çalışmalarımız var. Müsilajı hem gübre olarak kullanmak hem de oluşumunu engellemeye yönelik çalışmalarımız var. Allah bir daha inşallah böyle sıkıntılarla bizi karşı karşıya bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleşen bu organizasyon için Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.


Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği
Bursa kıyılarında müsilaj temizliği

Marmara Denizi, Haziran, Müsilaj, Marmara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Toplum Bursa kıyılarında müsilaj temizliği - Son Dakika


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